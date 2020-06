Ungheria: premier Orban, siamo pronti in caso di seconda ondata di coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un imperialismo liberale in Europa che sta cercando di imporre il suo punto di vista ai paesi che la pensano diversamente. La rete di George Soros ne è il quartier generale" e contro di essa ci si difende con la trasparenza, ha detto Orban. "Chi partecipa alla vita politica e vuole influenzare l'opinione pubblica deve essere trasparente. Non possono esserci regole più severe per i partiti rispetto alle organizzazioni non governative. Dobbiamo sapere chi le finanzia", ha continuato difendendo la legge. 30 anni fa tutti "guardavano all'Occidente come a un faro ideale", ma oggi "tre delle quattro maggiori economie dell'Ue rischiano la bancarotta, le statue vengono abbattute e lotte tra gang avvengono nelle strade delle città europee occidentali e questi paesi vogliono insegnarci la democrazia. Non so se piangere o ridere", ha commentato Orban. (Vap)