Cina: Nuova via della seta, circa il 20 per cento dei progetti "gravemente danneggiati" da pandemia

- Circa il 20 per cento dei progetti nell'ambito della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) per collegare l'Asia, l'Europa e altri paesi sono stati "gravemente colpiti" dalla pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto oggi Wang Xiaolong, direttore generale del Dipartimento degli affari economici internazionali del ministero degli Affari esteri cinese. "Secondo un sondaggio del ministero, circa il 40 per cento dei progetti ha avuto un impatto negativo limitato e un altro 30-40 per cento è stato in qualche modo colpito; il 20 per cento dei progetti è stato gravemente colpito", ha detto Wang. Secondo il funzionario i risultati della ricerca sono stati migliori del previsto e, sebbene alcune iniziative siano state sospesi, alla Cina non risultano progetti importanti annullati. Oltre 100 paesi hanno firmato accordi con la Cina per cooperare a progetti Bri come ferrovie, porti, autostrade e altre infrastrutture. Secondo la società di dati Refinitiv, oltre 2.600 progetti per un costo di 3.700 miliardi di dollari sono collegati all'iniziativa. "Le restrizioni sui viaggi e il flusso di merci attraverso le frontiere, nonché le misure locali per combattere la diffusione della Covid-19, sono state le ragioni principali degli impatti sui progetti. Man mano che la situazione migliora, abbiamo fiducia che i progetti torneranno e che la loro esecuzione accelererà", ha sottolineato Wang. (segue) (Cip)