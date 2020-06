Russia-Arabia Saudita: Dimitriev (Rdif), proroga Opec+ conferma che relazioni sono positive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti fra la Russia e l’Arabia Saudita sono positivi e ci sono solo minime divergenze di opinioni. Lo ha dichiarato il presidente del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), Kirill Dimitriev, in un'intervista a "Rbk". "La relazione è molto buona. Non c’è alcuna crisi ma, al contrario, un’interlocuzione positiva. Questo fatto è emerso in maniera evidente in seguito alla recente decisione di prorogare l’accordo Opec+. Tuttavia, anche quando abbiamo avuto dei fraintendimenti con l'Arabia Saudita sulla questione petrolifera”, ha spiegato Dimitriev, “tutti i progetti di investimento proseguiti". "Tutti amano sottolineare alcune divergenze di opinioni sul proseguimento dell’accordo Opec+ lo scorso marzo, ma è stata una questione di poco conto. Ora che comprendiamo l'intera portata del crollo della domanda di petrolio dovuta al coronavirus, la Russia, l’Arabia Saudita e altri membri dell'Opec hanno una posizione unica", ha dichiarato il presidente del Fondo. L’Rdif da anni è uno degli organismi principali di cooperazione tra la Russia e l'Arabia Saudita.(Rum)