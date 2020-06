Turchia: Corte costituzionale, diritti di Demirtas violati per detenzione irragionevolmente lunga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale di Turchia ha giudicato che la detenzione in carcere di Selahattin Demirtas, leader del filocurdo Partito democratico dei popoli (Hdp), ha superato una durata ragionevole e ne ha violato la libertà. Lo riferisce il portale d'informazione turco "Ahval". La sentenza della Corte costituzionale, pubblicata stamane sulla Gazzetta ufficiale, sancisce anche che Demirtas debba essere risarcito. Il politico curdo è in carcere dal novembre 2016 per presunti legami con gruppi terroristici, nello specifico con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), ritenuto gruppo terroristico dalle autorità di Ankara. Non è ancora chiaro se la sentenza porterà al rilascio di Demirtas. (Tua)