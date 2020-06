Ue: cancelliere austriaco Kurz, siamo contro l'Unione del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi minuti dall'avvio del Consiglio europeo che si tiene oggi in videoconferenza, il cancelliere Sebastian Kurz ha ribadito la contrarietà dell'Austria al fondo dell'Ue da 750 miliardi di euro per la ricostruzione dopo la crisi del coronavirus. “Siamo contrari a un'Unione del debito fatta entrare dalla porta di servizio”, ha dichiarato Kurz. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il cancelliere austriaco si oppone al piano per il fondo di ripresa elaborato dala Commissione europea e sostenuto da Germania e Francia. L'iniziativa si basa sulla concessione di prestiti rimborsabili e sovvenzioni non esigibili ali Stati membri dell'Ue particolarmente colpiti dalla crisi. I finanziamenti necessari deriverebbero dall'emissione di debito da parte della Commissione europea. Con Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, l'Austria fa parte dei “Quattro frugali”, i paesi dell'Ue che contestano la proposta della Commissione europea e insistono affinché il fondo per la ripresa preveda esclusivamente i prestiti rimborsabili. A tal riguardo, Kurz ha messo in guardia dagli abusi che potrebbero interessare le sovvenzioni non rimborsabili. “È necessario rispondere a due domande: come si può aiutare in maniera corretta? Dove dovrebbero andare i fondi?”, si è chiesto il cancelliere austriaco. (segue) (Geb)