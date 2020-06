Ue: cancelliere austriaco Kurz, siamo contro l'Unione del debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, Kurz ha respinto le accuse di mancanza di solidarietà nei confronti degli altri Stati membri dell'Ue, affermando: “Siamo solidali, vogliamo aiutare, per questo abbiamo approvato il piano di aiuti della Commissione europea da 500 miliardi di euro”. Il governo austriaco chiede all'Ue di non versare ulteriori fondi agli Stati membri più bisognosi senza che questi si impegnino a riforme di ampia portata. Inoltre, a “Vienna si teme che l'Italia, con il suo elevato debito pubblico, possa sprecare le sovvenzioni” dell'Ue. In particolare, il bonus per le vacanze da 500 euro previsto dal governo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è considerato dall'Austria “un esempio negativo”. Risulta, infatti, difficile spiegare ai contribuenti austriaci perché gli italiani debbano ricevere un buono per le vacanze. (Geb)