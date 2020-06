Difesa: Romania, parlamento approva istituzione a Sibiu di nuovo comando Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento romeno ha adottato in seduta comune la decisione relativa all'istituzione del comando del Corpo multinazionale sud-orientale (HQ Mnc-Se) della Nato nella guarnigione di Sibiu. Lo riferisce il ministero della Difesa romeno con un comunicato. La decisione di stabilire il comando è stata adottata su proposta del presidente della Romania su richiesta del ministero della Difesa e con l'approvazione del Consiglio supremo di Difesa nazionale, in conformità con la Legge n. 291/2007 sull'ingresso, stazionamento, operazioni o transito delle forze armate sul territorio della Romania. "Nel contesto del radicale cambiamento dell'ambiente di sicurezza internazionale e sulla base degli impegni internazionali assunti dalla Romania, il nostro paese ha presentato un'offerta per stabilire sul territorio nazionale una capacità di comando e controllo multinazionale nel campo terrestre - Hq Mnc-Se, che sarà messa a disposizione della Nato, come elemento di integrazione dei piani di difesa nazionali e alleati", cita il comunicato. (segue) (Rob)