Difesa: Romania, parlamento approva istituzione a Sibiu di nuovo comando Nato (2)

- L'iniziativa della Romania è stata apprezzata a livello Nato e accettata dagli alleati, sottolineando così l'importanza strategica della regione del Mar Nero per la sicurezza dell'area euro-atlantica e la necessità di aumentare la presenza alleata in questa regione. Il comando del Corpo multinazionale sud-orientale contribuirà a rafforzare la posizione di scoraggiare e difendere il fianco orientale della Nato e darà coerenza alla catena di comando e controllo a livello regionale ", ha affermato il ministro della Difesa Nicolae-Ionel Ciuca. Mnc-Se avrà lo stato di comando militare internazionale, subordinato a un comando alleato, al di fuori della struttura di comando e controllo nazionale. Per quanto riguarda l'organizzazione, il funzionamento, il personale e altri dettagli necessari per il compimento della missione Mnc-Se, questi saranno stabiliti da accordi conclusi dal ministero della Difesa con le autorità militari della Nato dagli Stati alleati partecipanti e il dispiegamento del Comando in missioni al di fuori dello stato rumeno sarà possibile solo con l'approvazione delle autorità militari dell'Alleanza atlantica. (Rob)