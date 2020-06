Camera: delegazione Comitato Schengen a Pozzallo, Porto Empedocle e Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Comitato parlamentare di controllo su Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e in materia di immigrazione, guidata dal presidente, Eugenio Zoffili (Lega), e composta dai deputati Filippo Giuseppe Perconti (M5s), Vito De Filippo (Iv) e dai senatori Nazario Pagano (FI) e Toni Chike Iwobi (Lega), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla "Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone" si recherà in missione a Pozzallo (RG), Porto Empedocle (AG) e Lampedusa (AG) da martedì 23 a giovedì 25 giugno, in relazione alle recenti problematiche verificatesi nell'accoglienza dei migranti anche a seguito dell'emergenza sanitaria e la conseguente necessità di assicurare loro la quarantena. Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio. (segue) (Com)