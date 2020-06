Cina: oltre 10,7 milioni di studenti sosterranno i test d'ingresso all'università a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di oltre 10,7 milioni di studenti in Cina sosterranno l'esame nazionale di ammissione all'università di quest'anno il 7 e 8 luglio, in aumento di 400 mila unità rispetto allo scorso anno. Lo ha reso noto oggi il ministero della Pubblica Istruzione cinese. L'esame, noto anche come "gaokao", è considerato l'evento più importante per gli studenti cinesi. Secondo il ministero, oltre 7 mila siti saranno preparati in tutto il paese, tra cui circa 400 mila sale d'esame, e 945 mila persone lavoreranno come vigilanti o fornitori di servizi. Wang Hui, un funzionario del ministero, ha dichiarato che l'esame sarà il più grande evento organizzato nel paese dallo scoppio dell'epidemia di Covid-19. (Cip)