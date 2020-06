Decreto Elezioni: Casellati, chiedo scusa, sistema elettronico non ha funzionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla conduzione dell’Aula di ieri “non ho nulla da rimproverare ma voglio chiedere scusa perché mi dispiace che il sistema elettronico non abbia funzionato. Tuttavia, non posso accettare che qualcuno dica che questo Senato abbia una responsabilità su un disguido informatico grave”. Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati in Aula sull’annullamento del voto di ieri sul decreto Elezioni. “Ieri sera – ha aggiunto - quando l’ho appreso certamente non ho fatto i salti di gioia perché è la prima volta in 30 anni che questa cosa succede e non doveva assolutamente succedere. Quindi su questo io posso essere d'accordo. Non si può dire però che questo comprometta la democrazia perché la democrazia è un'altra cosa. E’ la possibilità intanto di essere tutti in Aula a votare. Non accetto lezioni da nessuno quanto alla conduzione di questa Aula”.(Rin)