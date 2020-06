Regno Unito: Consiglio capi polizia criticato per mancata azione contro discriminazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale dei capi di polizia del Regno Unito è stato criticato per la carenza di azioni concrete contro la violenza e le discriminazioni razziali. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". Il Consiglio ha istituito un forum di discussione sulle disuguaglianze etniche, e ha dichiarato che la polizia britannica non è razzista ma deve fare di più per rispondere "a pregiudizi, discriminazioni e razzismo". Alcuni avvocati e attivisti hanno descritto l'iniziativa come "uno sforzo cinico per pretendere che qualcosa sia cambiato". Il presidente del Consiglio nazionale dei capi di polizia Martin Hewitt ha dichiarato "siamo giustamente fieri di essere un corpo di polizia che appartiene alle comunità e agisce con il loro consenso. Ciò che è ormai chiaro è che per alcuni membri del nostro personale e per alcune delle nostre comunità la situazione è diversa. Dobbiamo agire adesso". (Rel)