Portogallo: in caso di approvazione della legge l’Ordine dei medici non praticherà l’eutanasia

- I medici del Portogallo non praticheranno l'eutanasia né qualsiasi altra forma di suicidio assistito anche se dovesse venire approvato per legge. Lo ha reso noto l'Ordine dei medici (Om) con una lettera di 26 pagine indirizzata al presidente del Parlamento, al presidente della commissione parlamentare per gli Affari costituzionali e al presidente della Repubblica in cui spiegano che "la morte medicalmente assistita va contro l'etica e la deontologia dei medici" e pertanto non "indicheranno dei dottori che dovrebbero partecipare a processi di questo tipo di fine vita". La netta presa di posizione giunge in concomitanza con la lettera ricevuta dal presidente del Parlamento, Ferro Rodrigues, nella quale sono state raccolte 95 mila firme per condurre una consultazione popolare sulla depenalizzazione della morte assistita.(Spm)