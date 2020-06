Aerospazio: Russian Helicopters crea versione artica per clienti civili dell'Mi-8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russian Helicopters Holding (parte di Rostec) ha avviato la produzione in serie di elicotteri Mi-8AMT in versione artica per clienti civili. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della società, chiarendo che nell’impianto di Ulan-Ude, situata nella Siberia meridionale, è stato già prodotto il primo velivolo di questo tipo. "L'elicottero Arctic Mi-8AMT ha completato il programma di test di volo e ha superato la procedura di ispezione indipendente dell'Agenzia federale preposta. Una delle caratteristiche principali del mezzo è l'esclusivo sistema di trasmissione e riscaldamento sviluppato dal Centro nazionale per l'ingegneria degli elicotteri Mil e Kamov", che consente di avviare rapidamente i motori a temperature estremamente basse, anche se “in un ambiente esterno privo di hangar".(Rum)