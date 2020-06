Usa: Amy Klobuchar non sarà l’eventuale vice di Biden, “scelga una donna di colore”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Amy Klobuchar ha rimosso il proprio nome dalla lista dei papabili vice di Joe Biden qualora quest’ultimo, con ogni probabilità candidato democratico alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, riuscisse ad approdare alla Casa Bianca a novembre. “Questo è un momento storico e gli Stati Uniti devono coglierlo. Credo davvero che sia giunta l’ora di proporre una donna di colore per il ticket (democratico)”, ha dichiarato la Klobuchar all’emittente “Msnbc”. La senatrice del Minnesota era data nelle ultime settimane come grande favorita per il posto di vicepresidente in caso si vittoria democratica il prossimo 3 novembre. “Ci sono così tante donne incredibilmente qualificate, ma se vogliamo davvero curare questo paese ora la scelta da fare è quella”. Lo stesso Biden ha successivamente commentato la decisione su Twitter. “Amy, dal momento stesso in cui hai annunciato di voler concorrere per la presidenza durante una tempesta di neve si sono visti il tuo coraggio e la tua determinazione. Sai quello che vuoi e sai come ottenerlo. Con il tuo aiuto, batteremo Donald Trump”, ha scritto il senatore di Scranton. (Nys)