Usa: Congresso dibatte nuove misure di sostegno alle piccole imprese

- Il programma di sostegno alle piccole imprese statunitensi da 500 miliardi di dollari, varato dal Congresso federale Usa per attutire le ricadute della pandemia di coronavirus sul tessuto imprenditoriale del paese, si è concluso oggi, ma le istituzioni del paese – dallo stesso Congresso sinoalla Federal Reserve – hanno già avviato un dibattito in merito all’opportunità di ulteriori interventi di sostegno. Almeno 130 miliardi di dollari del programma emergenziale, noto come Paycheck Protection Program, sono rimasti inevasi, e i rappresentanti di settore puntano l’indice contro gli ostacoli burocratici e le restrizioni da superare per accedere ai contributi. Tra le disposizioni che il Congresso potrebbe modificare, in vista di una riedizione del programma, figura il divieto di accedere ai contributi per più di una volta. (segue) (Nys)