Singapore: coronavirus, governo decreta riaperture di palestre e altri esercizi commerciali

- I cittadini di Singapore potranno riprendere a frequentare le palestre e a cenare nei locali, anche se in concentrazioni non superiori a cinque individui. Lo ha annunciato oggi il governo della città-Stato, che ha dato il via ad una nuova fase nel graduale processo di uscita dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia di coronavirus. L’allentamento delle misure di distanziamento sociale in vigore a Singapore giunge in contemporanea con il nuovo aumento dei casi di contagio a Pechino e in diversi paesi, in un difficile processo di bilanciamento tra i rischi di natura sanitaria e le gravissime ricadute economiche delle draconiane misure di contenimento dei contagi. (segue) (Fim)