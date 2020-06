Singapore: coronavirus, governo decreta riaperture di palestre e altri esercizi commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore si trova ad affrontare una situazione particolarmente delicata: il paese è infatti alle prese anche con una epidemia di febbre virale dengue, che ha già causato oltre 10mila contagi nella città-Stato. Singapore non registrava un numero così elevato di contagi da dengue nei primi cinque mesi dell’anno dal 2013. Secondo l’Agenzia nazionale per l’ambiente, nel 2013 la dengue ha provocato 22.170 contagi e otto decessi a Singapore. Dall’inizio dell’anno, i decessi connessi alla dengue registrati nella città-Stato sono già 13. Le autorità sanitarie del paese hanno individuato ben 190 focolai attivi: il principale si trova nell’area di Woodleigh, con 200 persone contagiate. L’Agenzia ha avvertito che il clima umido e caldo, ideale per la proliferazione delle zanzare che trasmettono la dengue, proseguirà almeno sino al mese di ottobre. (Fim)