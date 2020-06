© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 19 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, sono previsti 1.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3006m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: scenario meno instabile. Giornata nel complesso asciutta fatta eccezione per qualche solito acquazzone diurno lungo le Alpi in possibile sconfinamento serale a cuneese, torinese e canavese. Nuvolosità irregolare sulla Liguria, anche compatta sull'entroterra; maggiori schiarite su imperiese. Clima estivo, temperature in ripresa. Venti deboli. Mare poco mosso o mosso. (Rpi)