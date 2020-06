Germania: commissione Bilancio Bundestag approva costruzione fregate Mks 180

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio del Bundestag ha approvato la costruzione di quattro fregate multimissione Mks 180, le unità più moderne della marina tedesca, per una spesa di sei miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, la commessa è stata già assegnata al gruppo per la cantieristica navale olandese Damen. Alla realizzazione delle Mks 180 collaboreranno come subappaltatori i cantieri Blohm und Voss di Amburgo, parte del gruppo Luerssen di Brema. La prima fregata dovrebbe essere consegnata alla fine del 2027, le restanti tre entro il 2031. La spesa per il progetto Mks 180 supera le ultime previsioni sul costo, che davano la cifra a 5,47 miliardi di euro. Il dato è maggiore anche della stima di 5,27 miliardi di euro contenuta nella legge di bilancio per il 2020 e raggiunge quasi il doppio dei 3,5 miliardi di euro previsti all'avvio del piano per le Mks 180 nel 2009. (Geb)