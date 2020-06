Cina: presidente Xi, Nuova via della seta può dare risposta alla crisi globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione nell'ambito della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) potrebbe contribuire in modo decisivo alla risposta globale alle crisi. Lo ha dichiarato il presidente della Cina, Xi Jinping, in un messaggio scritto in occasione dell'incontro di alto livello sulla cooperazione internazionale della Nuova via della seta che si è tenuto ieri, 18 giugno, con la partecipazione di ministri e funzionari stranieri a livello ministeriale di 25 paesi, del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, e del responsabile del programma di sviluppo delle Nazioni Unite, Achim Steiner. Il tema dell'incontro, che si è svolto in videoconferenza, è stato il "Rafforzamento della cooperazione internazionale Bri, lotta congiunta al Covid-19". "La Cina lavorerà con i suoi partner per sviluppare la Bri in un modello di cooperazione per affrontare le sfide attraverso l'unità. La Bri sarà anche un modello per proteggere la sicurezza e il benessere delle persone, un modello per ripristinare l'attività economica e sociale e un modello di crescita per sbloccare il potenziale di sviluppo", ha detto Xi. Secondo il leader cinese la videoconferenza ha offerto ai partner della cooperazione Bri l'opportunità di discutere una risposta collettiva alla pandemia di Covid-19, promuovere la cooperazione in ambito sanitario e rafforzare la solidarietà e la cooperazione internazionale. (segue) (Cip)