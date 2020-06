Cina: presidente Xi, Nuova via della seta può dare risposta alla crisi globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi pandemica ha rappresentato una grave minaccia per la vita e la salute delle persone in tutto il mondo, ha inferto un duro colpo all'economia mondiale e ha causato difficili sfide economiche e sociali per alcuni paesi, ha spiegato Xi. "Per contenere il virus, i paesi hanno adottato misure solide ed efficaci, specifiche per il loro contesto nazionale. Inoltre, molti paesi stanno cercando di riprendere lo sviluppo economico e sociale. Nel caso della Cina, la vita delle persone e il benessere è sempre stato messo in primo piano". La Cina, ha assicurato Xi, contribuirà alla vittoria globale contro la pandemia e alla ripresa dell'economia globale. "Che si tratti di domare il virus o di raggiungere la ripresa economica, non possiamo avere successo senza solidarietà, cooperazione e multilateralismo. L'approccio giusto per affrontare le crisi globali e realizzare lo sviluppo a lungo termine è attraverso una maggiore connettività, apertura e inclusione. È qui che la cooperazione internazionale nell'ambito della Bri può fare una grande differenza. La Cina è impegnata nello sviluppo pacifico e nella cooperazione reciprocamente vantaggiosa", ha aggiunto il presidente cinese. (Cip)