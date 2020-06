Auto: "Les Echos", futuro Ad della Renault De Meo già arrivato in sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca De Meo, futuro amministratore delegato di Renault che comincerà ufficialmente il suo incarico il primo luglio, è già arrivato nella sede del gruppo di Boulogne-Billancourt, a ovest di Parigi, e dovrebbe intervenire all'assemblea generale degli azionisti prevista per oggi pomeriggio. Lo rivela in anteprima il quotidiano "Les Echos", spiegando che De Meo precedentemente era alla guida della Seat, marchio del gruppo Volkswagen. Dall'inizio di giugno De Meo ha incontrato i dirigenti di Renault e visitato alcuni stabilimenti. "Incontra gente, prova macchine, vedrà il tecnocentro a Guyancourt. Ma ancora non è ufficialmente entrato in carica", spiega una fonte. Il futuro amministratore delegato del costruttore automobilistico francese era vincolato da un contratto di non-concorrenza di due anni che Renault è riuscito a portare a cinque mesi. De Meo ha dovuto attendere sino a metà maggio prima di potersi trasferire a Parigi.(Frp)