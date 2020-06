Libia: ministro emiratino Gargash, "alcuni nostri amici hanno assunto iniziative isolate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta il ministro di Stato agli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash, critica alcune fazioni politiche considerate alleate al suo paese nel mondo arabo, per aver assunto iniziative isolate. Il riferimento è al generale Khalifa Haftar e al Consiglio di transizione del sud dello Yemen. Secondo quanto riferisce il sito web d'informazione libico "Libya Akhbar", Gargash ha affermato che "è stato dimostrato che molte di queste iniziative prese da una delle parti in modo individuale sono risultate errate". Nel contempo Gargash ha dichiarato che "gli Emirati Arabi Uniti sostengono l'iniziativa presentata dall'Egitto e dal presidente del parlamento libico Aguila Saleh”. Il ministro di Stato emiratino ha aggiunto che "ciò che la Turchia non capisce oggi è che ottenere 100 chilometri qui o 200 non porrà la fine alla crisi in Libia, e che ora è l'unico paese che si oppone a un cessate il fuoco immediato". (Lit)