Libia: per l’ex muftì Al Ghariani è lecito uccidere soldati prigionieri

- L'ex muftì della Libia, Sadeq al Ghariani, ha emanato una fatwa nella quale consente l'uccisione dei soldati di Khalifa Haftar fatti prigionieri dalle forze di Fayez al Sarraj. Parlando nel corso del suo programma sull'emittente televisiva "Al Tanaseh", il religioso ha sostenuto che è consentito uccidere i prigionieri da parte delle forze del Governo di accordo nazionale libico in quanto "miscredenti". L'ex muftì, ora in esilio in Turchia, ha lodato il ruolo turco nella crisi libica definendo "positiva" la recente visita di una delegazione ministeriale turca a Tripoli. (Lit)