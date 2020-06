Libia: forze speciali di Bengasi inviano rinforzi a Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze speciali di Khalifa Haftar hanno inviato nuovi rinforzi militari ieri per unirsi alle forze situate nell'asse ad est di Misurata, in previsione di un possibile attacco delle forze alleate al Governo di accordo nazionale (Gna) contro Sirte. Il direttore del dipartimento delle forze speciali, il generale Ness Boukhamada, ha personalmente supervisionato l'invio dei rinforzi usciti dal campo militare di Al Saqa a Bouatni, Bengasi, verso l'area interessata. Questa non è la prima volta che le forze armate di Haftar inviano rinforzi militari verso gli assi ad ovest della città di Sirte, al fine di sostenere le unità militari presenti. (Bel)