Libia: tre nuovi casi di contagio da coronavirus accertati a Bengasi

- Il comitato medico per far fronte alla pandemia da coronavirus del governo “ad interim” dell'est della Libia, non riconosciuto dalla comunità internazionale, ha annunciato tre nuovi casi di contagio da Covid-19. Il comitato ha dichiarato in una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook che i casi sono stati registrati a Bengasi e a Brega. Tutti sono stati trasferiti al General Hospital di Al Hawari. Salgono così a dodici i casi di contagio da coronavirus nell'est della Libia. (Bel)