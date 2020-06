Russia: articolo Putin su Seconda guerra mondiale, politici europei dimenticano l’accordo di Monaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'articolo del presidente russo, Vladimir Putin, sulla Seconda Guerra Mondiale, annunciato in precedenza dal Cremlino è stato pubblicato dalla rivista statunitense "The National Interest". L'articolo, intitolato "75 anni dalla Grande Vittoria: una responsabilità condivisa nei confronti della storia e del futuro". "Il presidente russo offre una valutazione globale dell'eredità della Seconda guerra mondiale e afferma che oggi i politici europei – e in particolare le autorità polacche – stanno cercando di 'nascondere sotto il tappeto' l’accordo fraudolento di Monaco (siglato nel 1938 e relativo alle rivendicazioni della Germania nazista sui Monti Sudeti in Cecoslovacchia)", si legge nell'introduzione all'articolo. Putin richiama l'attenzione sul fatto che la Seconda guerra mondiale avrebbe potuto essere prevenuta. Uno dei principali risultati della Prima guerra mondiale fu la creazione della Società delle Nazioni i cui propositi, ricorda il presidente russo, furono abbandonati in seguito a decisioni successive delle potenze dominanti.(Rum)