Decreto elezioni: al Senato stamattina si ripete il voto, ieri mancava numero legale

- L'Aula del Senato è convocata per questa mattina alle 9.30 per ripetere il voto finale sul decreto elezioni. Ieri, dopo una giornata convulsa, l'assemblea ha approvato la fiducia con 145 voti favorevoli e due contrari, dando contestualmente il via libera finale al provvedimento. In serata tuttavia si è scoperto che la votazione non era valida. I presenti in Aula erano infatti 149 mentre l'asticella del numero legale doveva essere quella di 150 presenze. Dalle verifiche, la presidenza di Palazzo Madama ha riscontrato che l'errore era legato al computo dei congedi. (segue) (Rin)