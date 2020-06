Regeni: Palazzotto (Leu), senza risposte governo metta in discussione rapporti con Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non dovessero arrivare risposte "già dal primo luglio nell'incontro tra le procure di Roma e del Cairo, mi auguro che il governo possa cominciare a mettere in discussione i rapporti con l'Egitto". Lo ha detto il presidente della commissione d’Inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, Erasmo Palazzotto, di Liberi e uguali, ai microfoni di "Circo Massimo" su Radio Capital. "Stiamo assistendo a una normalizzazione dei rapporti con l'Egitto, non avendo nulla in cambio", ha aggiunto. "Proveremo ad andare fino in fondo nella nostra ricerca di verità e giustizia, anche accertando responsabilità politiche", ha detto.(Rin)