Yemen: proposta saudita di accordo tra il governo e il Consiglio del sud

- L'Arabia Saudita ha presentato una proposta per porre fine alla disputa tra il governo yemenita del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi e il Consiglio di transizione del sud. L’iniziativa saudita prevede la fine dell'escalation e dei combattimenti ad Abyan e l'abolizione del Consiglio di transizione per l'autogestione delle regioni del sud dello Yemen. In cambio è prevista la nomina di un nuovo governatore e direttore della sicurezza di Aden. La proposta include anche la formazione di un nuovo governo yemenita dopo la ridistribuzione delle forze tra le due parti. L'Arabia Saudita ha proposto una riforma quadro, sotto l'egida della coalizione militare araba, per porre fine al recente scontro nello Yemen meridionale. I precedenti scontri tra il governo yemenita di Hadi e il Consiglio di transizione meridionale hanno complicato gli sforzi delle Nazioni Unite per porre fine al conflitto nello Yemen e proteggere il settore sanitario duramente colpito dall'epidemia di Covid-19. (Res)