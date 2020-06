Autostrade: incidente tra Ferentino e Anagni in direzione Roma su A1, un morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, intorno alle 6.30 sull'autostrada A1 Milano – Napoli nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni-Fiuggi in direzione di Roma è avvenuto un incidente autonomo di un mezzo pesante al km 606,6 e nel quale una persona è morta. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione V Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell'evento il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e non si registrano code in direzione di Roma. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. (Com)