Turchia-Italia: ministro Di Maio atteso oggi in visita ad Ankara

- Il ministro degli Esteri dell'Italia, Luigi Di Maio, è atteso in Turchia quest'oggi, 19 giugno, per una visita ufficiale inizialmente prevista per il 17 giugno. Durante la sua permanenza nella capitale turca Ankara, il responsabile della Farnesina incontrerà l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, reduce da una importante missione in Libia avvenuta proprio ieri alla guida di una delegazione di 25 esponenti del governo di Ankara, tra cui il responsabile dell'intelligence Hakan Fidan e il ministro delle Finanze, Beyrat Albayrak, quest'ultimo genero del presidente Recep Tayyip Erdogan. Secondo quanto si apprende, il colloquio tra Di Maio e Cavusoglu avverrà intorno alle 13.30 ora locale (12.30 in Italia), a cui farà seguito una conferenza stampa congiunta. (segue) (Res)