Turchia-Italia: ministro Di Maio atteso oggi in visita ad Ankara (3)

- Nei mesi scorsi, il presidente turco Erdogan e il premier italiano Giuseppe Conte si sono sentiti telefonicamente in merito a cooperazione, relazioni bilaterali e sviluppi regionali nella lotta contro l'epidemia di coronavirus. Per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, va ricordato come la Turchia abbia inviato aiuti sanitari all'Italia. Recente occasione di cooperazione tra Ankara e Roma è stata poi la liberazione di Silvia Romano in Somalia, nella quale i servizi segreti turchi avrebbero giocato un ruolo di primo piano; secondo la ricostruzione della Turchia, le autorità italiane avrebbero collaborato con l'Agenzia d'intelligence turca (Mit) per ottenere la liberazione della Romano, giovane cooperante italiana rapita il 20 novembre 2018 in Kenya e liberata il 9 maggio in Somalia. (segue) (Res)