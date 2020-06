Turchia-Italia: ministro Di Maio atteso oggi in visita ad Ankara (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Di Maio assume particolare rilevanza anche alla luce del nuovo ‘Patto per l’Export’, varato recentemente dalla Farnesina, che ha tracciato le linee strategiche da seguire per l’internazionalizzazione del "Made in Italy", alla luce dell’attuale contingenza economica e sanitaria. Secondo il ministero degli Esteri italiano, nel 2019 l’Italia si conferma quale quinto partner commerciale della Turchia dopo Russia, Cina, Germania e Stati Uniti e secondo tra i Paesi europei, nonché terzo cliente di Ankara dopo Germania e Regno Unito. L’interscambio commerciale ha raggiunto 17,9 miliardi di dollari, con 8,6 miliardi di esportazioni italiane verso la Turchia e 9,3 miliardi di export turco verso l’Italia. Rispetto al 2018, l’interscambio si è ridotto del 9,1 per cento. Per quanto riguarda gli investimenti diretto esteri, nel 2018 l’Italia ha fatto investimenti per 523 milioni di dollari, rispetto a 128 milioni del 2017, e ha confermato la propria presenza nel Paese con oltre 1.400 aziende. I settori di cooperazione economica più importanti sono l'industria manifatturiera (con impianti produttivi di imprese italiane in Turchia), il settore energetico, la presenza in Turchia delle banche italiane, i progetti infrastrutturali e l'industria della difesa. (Res)