Casapound: Froio (Sciences Po), il loro marchio di fabbrica è il sociale

- Il marchio di fabbrica di Casapound è il sociale, soprattutto per quanto riguarda il tema degli alloggi per tutti. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro", Caterina Froio, ricercatrice in Scienze politiche all'università Sciences Po di Parigi, che ha condotto insieme ad altri colleghi uno studio pubblicato oggi sulle attività del movimento di estrema destra degli ultimi dieci anni. La presenza dei militanti di Casapound "sul territorio serve prima di tutto a scopi di comunicazione. Certamente nei quartieri popolari le difficoltà sociali, economiche e demografiche sono importanti. I costi della mondializzazione indeboliscono gli abitanti", spiega Froio. "Ma non è da qui che provengono i militanti di Casapound, che manca di radicamento sul territorio – continua la specialista –. Una volta che l'azione è terminata e mediatizzata, se ne vanno per ricominciare altrove. Casapound non ha le risorse necessarie, soprattutto in termini di militanti, per mantenere una presenza effettiva e continua sul territorio".(Frp)