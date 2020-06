Regeni: Tripodi (FI), ricerca della verità e tutela dell'interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricerca della verità e tutela dell'interesse nazionale, sono queste le due direttrici che ho evidenziato al presidente Conte durante la sua audizione in Commissione Regeni". Lo dichiara, in una nota, Maria Tripodi, deputata di Forza Italia e membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Regeni. "Le due cose non confliggono e chi in maggioranza reputa il contrario, non conosce la consuetudine della nostra politica estera, che ha avuto nell'Italia il baricentro del Mediterraneo e nell'Egitto un partner commerciale e geopolitico di primo piano. Strumentalizzare e derubricare - spiega Tripodi - la dolorosa vicenda di Giulio Regeni a mero scambio economico inerente le fregate della Marina Militare, come è stato fatto, è totalmente fuori contesto. Forza Italia ancora una volta, con coerenza, antepone gli interessi del Paese a quelli di parte, ponendosi come interlocutore vigile e attento, speranzosa in una rapida risoluzione della complessa vicenda", conclude l'esponente azzurra.(Com)