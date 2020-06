Spagna: nessun accordo fra governo e parti sociali su estensione cassa integrazione straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fumata nera al termine del vertice di ieri tra il governo spagnolo, i sindacati e le organizzazioni di categoria di ieri per concordare una estensione della cassa integrazione straordinaria (Erte) che scadrà il 30 giugno prossimo. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias, le parti sociali ritengono gli aiuti presentati dall'esecutivo siano troppo bassi ed hanno chiesto di concentrare le esenzioni solo sui lavoratori che rimangono in Erte, per rendere conveniente per le aziende la loro reincorporazione nell'organico. Il rischio, hanno evidenziato, è la registrazione di un picco di licenziamenti che sarebbe più costoso per le casse dello Stato che dovrebbe pagare maggiori sussidi di disoccupazione ai cittadini senza impiego. (Spm)