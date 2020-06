Cultura: la visione di Boeri per una nuova città dopo il oronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meno auto, più piste ciclabili e spazi verdi in un “arcipelago di quartieri” per cambiare in meglio i ritmi di lavoro e lo stile di vita. È questa la visione della nuova città dopo la crisi del coronavirus che l'architetto Stefano Boeri espone nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, Boeri afferma: “La nuova vita che è arrivata così in fretta, con il lavoro da casa, meno viaggi e il mantenimento della distanza spaziale, che ci accompagnerà ancora a lungo, promuove nuove idee”. A tal riguardo, l'architetto evidenzia: “Meno auto, mobilità diversa e più verde per assorbire le emissioni di combustibili fossili. Ora è il momento di una nuova città”. In termini concreti, si tratta della triade formata da ecologia, ambiente e architettura. La “nuova città”, spiega Boeri, è fatta di “brevi distanze: nel raggio di mezzo chilometro, tutti i servizi necessari sono raggiungibili in bicicletta, dai negozi agli uffici, dai ristoranti alle scuole”. Il concetto di città del XIX secolo, con grandi piazze, mercati e stazioni deve essere ripensato perché obsoleto ai tempi del distanziamento sociale. La funzione della città deve, quindi, essere ripensata. In merito, Boeri afferma: “Immagino un arcipelago di quartieri”. Come gli spazi urbani, così deve essere ripensata la mobilità, con “meno spazio per le auto private che inquinano l'aria”, ampie isole pedonali, larghi marciapiedi e tariffe di ingresso per i veicoli. Nella nuova città di Boeri, i parcheggi possono essere trasformati in spazi verdi, viene fornito un migliore trasporto pubblico e circolano auto elettriche. Per Boeri, vi sono “tanti esempi positivi” di città fondate sulla sostenibilità e “ora dobbiamo avere il coraggio di spingere in avanti” questo modello urbanistico. (Geb)