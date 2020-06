Corea del Sud: presidente Moon accoglie dimissioni del ministro dell’Unificazione Kim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha accolto oggi le dimissioni presentate dal ministro dell’Unificazione, Kim Yeon-chul. Lo ha annunciato tramite una nota l’ufficio di presidenza sudcoreano. Kim aveva deciso di farsi da parte in risposta alla decisione della Corea del Nord di far esplodere l’Ufficio di collegamento congiunto di Kaesong, che dal 2018 serviva da ambasciata di fatto del Sud in territorio sudcoreano. L’ormai ex ministro aveva offerto le proprie dimissioni il 17 giugno, dopo essersi presentato di fronte all’Assemblea nazionale sudcoreana per riferire gli ultimi sviluppi della grave crisi diplomatica in atto tra le due Coree, affermando che Seul è ancora impegnata a studiare gli effetti e le implicazioni del gesto di Pyongyang. Kim ha espresso “profondo rammarico” per la decisione annunciata dal Nord di tornare a presidiare le aree di confine smilitarizzate a seguito degli accordi inter-coreani del 2018. (segue) (Git)