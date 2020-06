Corea del Sud: presidente Moon accoglie dimissioni del ministro dell’Unificazione Kim (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha rifiutato l’offerta di Seul di inviare una delegazione speciale per negoziare una attenuazione della crisi diplomatica in atto nella Penisola coreana, ma i canali di comunicazione tra i servizi d’intellgence dei due paesi sarebbero ancora attivi. Lo scrive la stampa sudcoreana, sottolineando come l’offerta del presidente sudcoreano, risalente a lunedì 15 giugno, sia stata resa pubblica non da Seul, ma dall’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, “Korean Central News Agency”. La scorsa settimana Pyongyang ha annunciato l’interruzione di tutti i canali di comunicazione tra le due Coree, incluse le linee militari di emergenza e quella attraverso l’Ufficio di collegamento congiunto a Kaesong, fatto esplodere dal Nord nella giornata di ieri. I due paesi non hanno però menzionato la linea diretta per le comunicazioni di emergenza tra il Servizio nazionale di intelligence sudcoreano e il Dipartimento per il fronte unito nordcoreano. Dalle autorità dei due paesi non è giunta alcuna conferma o smentita in merito all’operatività di tale canale per le comunicazioni. (segue) (Git)