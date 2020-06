Usa: segretario di Stato Pompeo, Bolton “un traditore” che ha danneggiato il paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha replicato ieri, 18 giugno, alle accuse dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, che nelle scorse ore ha aggirato gli ostacoli posti dalla Casa bianca alla pubblicazione del suo libro – contenente informazioni coperte da riservatezza e accordi di non divulgazione – con una serie di indiscrezioni compromettenti nei confronti del presidente. Intervistato dal "Wall Street Journal" questa mattina, dopo la bordata di critiche e accuse rivoltegli da Bolton – prima tra tutte, quella di aver chiesto aiuto al presidente cinese Xi Jinping in vista delle prossime elezioni presidenziali – l'inquilino della Casa Bainca ha parlato di "menzogne ed esagerazioni". "E' un bugiardo", ha detto il presidente Usa. "Alla Casa Bianca lo odiavano tutti". Nel suo libro, intitolato "The Room Where It Happened", Bolton presenta l'immagine di un presidente troppo a suo agio con leader autoritari, e spesso oggetto di derisione e ostilità da parte dei suoi collaboratori. Bolton ha anche accusato Trump di aver sostanzialmente avvallato la repressione dei musulmani uiguri da parte della Cina. "Non è affatto vero", ha replicato oggi il presidente, sottolineando di aver firmato proprio ieri sanzioni a carico dei responsabili delle violazioni dei diritti umani a carico degli uiguri. "Se avessi voluto, avrei potuto affossare quel provvedimento molto facilmente", ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca.