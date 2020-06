Giappone: ancora nessuna spiegazione sull’“ufo” nel nord-est del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un oggetto simile a un pallone-sonda meteorologico avvistato sui cieli del Giappone ieri, 18 giugno, non è stato ancora identificato dalle autorità di quel paese, e nelle scorse ore è stato trascinato dalle correnti aeree sull’Oceano Pacifico, al largo della prefettura di Sendai. Classificato come “oggetto volante non identificato” (ufo), l’oggetto è stato dapprima avvistato da residenti delle prefetture di Miyagi e Fukushima, e le autorità giapponesi non sono state in grado di individuarne l’origine e la funzione, nonostante una serie di osservazioni ravvicinate effettuate per mezzo di elicotteri. L’oggetto si presenta come una sorta di pallone aerostatico, cui è agganciato un qualche tipo di strumentazione; alcuni osservatori ritengono che l’oggetto sia un pallone d’osservazione inviato da un altro paese, ma per il momento le autorità hanno deciso di non intervenire, constatando che l’ufo non costituisce un pericolo per il traffico aereo.(Git)