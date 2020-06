Cina: al via processo a cittadini canadesi accusati di spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie cinesi hanno formalizzato i capi d'accusa a carico dell’ex diplomatico Michael Kovrig e dell’imprenditore Michael Spavor, i due cittadini canadesi arrestati in Cina a dicembre 2018 con l’accusa di spionaggio, nel pieno delle tensioni diplomatiche innescate dall’arresto a Vancouver del direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou. Lo ha annunciato la Procura suprema del popolo della Repubblica Popolare Cinese, ribadendo che i due cittadini canadesi, il cui mandato d’arresto è stato formalizzato solo il mese scorso, sono sospettati di “spionaggio internazionale” e di traffico di “segreti di Stato”. Le accuse a carico di Kovrig sono state formalizzate dai procuratori di Pechino, mentre Spavor è a processo nella provincia cinese nord-orientale di Liaoning. Il Canada ha denunciato entrambi gli arresti come “arbitrari”. Il mese scorso Meng, che si trova in libertà vigilata a Vancouver, ha perso un appello per evitare l’estradizione negli Stati Uniti, dove è accusata, assieme all’azienda di cui è dirigente, di aver violato le sanzioni finanziarie a carico dell’Iran. I legali di Meng hanno già presentato un nuovo ricorso. (Cip)