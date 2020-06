Corea del Sud: coronavirus, 49 nuovi contagi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno segnalato oggi 49 nuovi casi di coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore, dopo i 59 di ieri, che hanno rappresentato il peggior bilancio giornaliero da tre settimane a questa parte. Oltre una decina di contagi è parte di un focolaio nella città di Daejeon, al di fuori dell’area metropolitana della Grande Seul. Il totale dei contagi in Corea del Sud dall’inizio dell’emergenza sanitaria è aumentato così a 12.306, mentre i decessi causati dal virus nel paese sono 280. Il governo della Corea del Sud ha deciso il 12 giugno di prorogare le linee guida per la prevenzione sanitaria varate in risposta alla pandemia di coronavirus, a fronte del persistere di focolai di infezione del paese, e in particolare nell’area metropolitana della Grande Seul. L’attenzione delle autorità sanitarie resta puntata sui focolai attivi nell’area metropolitana della Grande Seul, dove si teme una seconda ondata di contagi, proprio mentre il sistema scolastico nazionale tenta la ripartenza. 18 dei nuovi casi di trasmissione domestica del virus sono avvenuti nell’area della capitale. (segue) (Git)