Regeni: presidente Consiglio Conte, riferirò parole di Al Sisi in modalità segreta

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha affermato che riferirà le parole del capo dello Stato egiziano, Abdel Fatah al Sisi, in modalità riservata, intervenendo oggi in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. “Mi riserverei di farlo nel momento in cui passeremo nella modalita' riservata, mi sembra corretto quando si parla con interlocutore che e' un premier. Se devo riferire delle mie affermazioni o posizioni le ho riferite non ho difficolta', ne rispondo pubblicamente, ma le risposte dell'interlocutore per la credibilita' mia e per assicurare riservatezza preferisco passare ad altra modalita'", ha aggiunto Conte. (Res)