Regeni: Conte, risultati si otterranno perseverando e continuando a battere il pugno sul tavolo

- “Prevale ancora oggi atteggiamento un po’ più razionale e più complesso dal punto di vista morale, se otterremo risultati sarà perseverando, continuando a battere il pugno sul tavolo, passetto dopo passetto riuscendo a ottenere qualche sviluppo di questa vicenda". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. Secondo Conte, ci sono stati alcuni sviluppi nella vicenda Regeni, che non è stata “contraddistinta da una assoluta stasi” come dimostrata da un’alternanza dell’autorità giudiziaria al Cairo, “passi piccoli, non appaganti”. Il capo del governo ha aggiunto che “se c’è una risposta che si potrà portare mai alla famiglia Regeni è che vi è un’autorità giudiziaria” che lavora con deterinazione alla ricerca della verità e un autorità di governo che “continuerà a insistere e trovare un’occasione per esercitare pressione”. (Res)