Usa: la California rende obbligatorie le mascherine in pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della California, Gavin Newsom, ha annunciato che le mascherine saranno obbligatorie nella maggior parte degli ambienti pubblici in tutto lo Stato, nel tentativo di rallentare la diffusione di Covid-19 mentre ogni giorno si registrano migliaia di nuovi casi. Lo riporta il sito "Politico". Le nuove linee guida richiedono ai californiani di indossare una copertura per il viso nella maggior parte degli ambienti interni, così come all'aperto, quando il distanziamento sociale non è possibile. Tutti i lavoratori che interagiscono con il pubblico dovranno indossare una mascherina. "La scienza dimostra che le protezioni per il viso e le mascherine funzionano", ha detto Newsom in conferenza stampa. La California, con quasi 40 milioni di residenti, diventa lo Stato più popoloso degli Usa a rendere obbligatorie le mascherine.(Nys)