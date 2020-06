Coree: inviato sudcoreano Lee incontra omologo Usa Biegun a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lee Do-hoon, rappresentante speciale del governo sudcoreano per la pace e gli affari di sicurezza nella Penisola coreana, ha incontrato a Washington il suo omologo statunitense, il vicesegretario di Stato Stephen Biegun, che è anche rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord. Lee è giunto a Washington proprio ieri, 18 giugno, per condurre colloqui con funzionari del governo Usa, nel pieno delle rinnovate tensioni tra le due Coree. L’emittente televisiva sudcoreana “Kbs” ha trasmesso le immagini dell’arrivo del funzionario all’aeroporto internazionale Dulles, La trasferta di Lee è stata ufficialmente annunciata dal governo di Seul, e ciò fa supporre che questi si trovi a Washington nella veste di inviato speciale della presidenza sudcoreana. Al suo arrivo a Washington Lee ha rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti in merito allo scopo e all’agenda della visita. Tra i possibili interlocutori di Lee, secondo la stampa sudcoreana, figurano il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Robert O’Brien. Il dipartimento di Stato Usa ha già espresso disappunto per le recenti azioni del Nord, che ha di fatto troncato il processo di distensione in atto con Seul, sino a demolire l’Ufficio di collegamento inter-coreano di Kaesong. (segue) (Git)