Coree: inviato sudcoreano Lee incontra omologo Usa Biegun a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato maggiore congiunto della Corea del Sud ha dissuaso il Nord dall’intraprendere ulteriori azioni militari, avvertendolo che “pagherebbe il prezzo” di un qualunque atto ostile nei confronti di Seul. L’avvertimento è contenuto in una nota ufficiale diffusa all’indomani della demolizione dell’Ufficio di comunicazione congiunto a Kaesong, effettuato dal Nord al culmine di due settimane di polemiche per le campagna di volantinaggio critiche nei confronti della leadership nordcoreana. La Difesa di Seul ha anche voluto rispondere all’annuncio, da parte del Nord, del presidio militare del monte Kumgang e di Kaesong, in aggiunta ai presidi di confine smilitarizzati a seguito degli accordi inter-coreani del 2018. “Queste iniziative minano due decenni di sforzi da parte delle Coree del Sud e del Nord di elevare le relazioni inter-coreane, e di mantenere la pace nella Penisola coreana”, recita la nota dello stato maggiore congiunto sudcoreano. “Se il Nord adotterà effettivamente questa misura, finirà certamente per pagarne il prezzo”, aggiunge le nota, riferendosi alla a di Pyongyang di stracciare per intero gli accordi distensivi sottoscritti nel 2018. (segue) (Git)